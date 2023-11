9º Fórum IEL de Inovação debate tendências no empreendedorismo 

O 9º Fórum IEL de Inovação ocorreu na tarde desta terça-feira (28), no Salão de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre. O evento, que não acontecia presencialmente desde a pandemia de COVID-19, debateu tendências em inovação e empreendedorismo, convidando palestrantes para abordar temas como tecnologia, sustentabilidade e humanização em empresas. Nesta edição, a temática foi Competitividade e Associativismo em Gestão.



De acordo com o superintendente do IEL, Carlos Zuanazzi, a retomada do evento contribui para a discussão de temas importantes relacionados ao empreendedorismo e à indústria. “Ficamos alguns anos sem tratar desse assunto com o Fórum. Agora, é o momento de entender novamente como estão a criatividade e a inovação na nossa cidade e no nosso Estado. É um assunto que pulsa no meio industrial e social”, ponderou. O vice-presidente da Fiergs, Arildo Bennech Oliveira, acrescentou que a inovação não é apenas um “luxo, mas uma necessidade” nos dias de hoje.



Inovação, sustentabilidade e humanização precisam estar no radar das empresas