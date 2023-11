Terminal de cargas do Salgado Filho opera com capacidade abaixo do potencial

O terminal de cargas do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está operando com capacidade abaixo do seu potencial. Atualmente, segundo o gerente de Logística da Fraport Brasil, André Ogg, o aeroporto utiliza uma área equivalente a 56 mil toneladas/ano de carga, mas a capacidade do complexo pode chegar até 100 mil toneladas por ano.

"Em função da demanda, não finalizamos toda a utilização do complexo, que é para 100 mil toneladas por ano", afirmou Ogg, pontuando que os armazéns de importação e exportação ocupam, hoje, uma área de 6,4 mil metros quadrados. "Quando atingirmos a capacidade, podemos partir para expansão", disse. O aeroporto tem, ainda, uma área de 5 mil metros quadrados 'green field' para realizar o aumento do terminal de cargas, caso seja necessário.

De acordo com o gerente de Logística da Fraport Brasil, o potencial logístico do aeroporto de Porto Alegre, que tem uma localização estratégica para outros países do Mercosul, é muito alto e poderia ser melhor aproveitado. "O potencial é muito grande, temos uma pista que atende qualquer aeronave comercial que opera no mundo. Temos a sexta maior pista do Brasil", afirmou. Conforme ele, a pandemia desregulou o mercado, mas a tendência é de reaquecimento e aumento do transporte de cargas pelo Salgado Filho. "A recém entregamos o novo terminal e a pandemia desregulou o mercado, mas tem muita carga que poderia passar pelo Rio Grande do Sul e não passa", refletiu.