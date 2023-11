Diretor-presidente da Sabemi lança livro autobiográfico

Livro que narra a trajetória diretor-presidente do Grupo Sabemi, Antonio Tulio Lima Severo, será lançado na próxima segunda-feira (27), às 18h, no Farol Santander, em Porto Alegre. A obra "Nunca Desistir", aborda os 85 anos do empresário e os 50 anos da companhia do ramo de seguros, previdência e assistência financeira.

Do sonho de ser aviador à paixão pelo hipismo, passando pela fundação da Sabemi e pelos desafios para a consolidação da companhia, o livro é uma viagem no tempo e um convite para que o leitor visite, ao lado de Tulio, as principais lembranças da sua trajetória de sucesso. “Eu sempre pensei grande, mas com a certeza de que não poderia começar a subir no meio da escada. Não existe essa possibilidade. É preciso começar no primeiro degrau”, ensina, em uma das mais de 120 páginas da obra.



Em um talk show especial, Tânia Carvalho e Severo conversarão sobre os episódios narrados no livro, em um papo que promete aguçar a curiosidade dos leitores. “Revisitar o passado foi um processo bastante interessante que me provocou muitas reflexões sobre o que construímos ao longo destes 50 anos de Sabemi e antes mesmo da fundação da empresa. A minha história se entrelaça com a história da própria Sabemi, que completou 50 anos em 2023. Registrar algumas memórias desta trajetória e compartilhar os aprendizados que tive ao longo deste período também é uma forma de celebrar o cinquentenário da companhia”, afirma o empresário.