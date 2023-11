Haddad é ‘agradável surpresa’ no governo Lula, diz Temer

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB), que palestrou em Porto Alegre nesta quinta-feira (23), teceu elogios à condução da política econômica brasileira pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) e disse que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está “fazendo o possível para equilibrar nossa economia”.

o ex-presidente, que promoveu uma mudança na orientação político-econômica após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016, vem defendido que, apesar dos ataques da então oposição de esquerda a medidas de seu governo como a criação do Teto de Gastos, e as reformas trabalhista e do Ensino Médio, na prática essas políticas sofreram poucas modificações.

"Haddad é uma agradável surpresa. Ele até tem sustentado teses contra o coletivo do governo. O primeiro semestre foi um pouco confuso, mas o governo começa a tomar rumo", disse. Mesmo em relação ao teto, que foi ultrapassado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), Temer crê que "ele acabou não sendo destruído. Em nosso governo, o teto era a inflação do ano anterior aplicada ao orçamento seguinte. Hoje, é a inflação, mais 0,6% a 2,5% da receita líquida, portanto, a ideia do teto ainda está mantida".

Lei das Estatais A discordância, apenas, vem em relação à, em que possíveis pontos de flexibilização vêm sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal (STF). Para Temer, “a lei permitiu a recuperação de grandes estatais em situação dramática; nesta, sim, houve uma mudança radical, que ao meu ver não foi para melhor”, avalia.

Temer foi um dos palestrantes, junto com o ex-secretário do Tesouro Nacional e economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, e o o sócio da XP Inc. e head de Gestão da XP Advisory, Rogério Freitas, do Seminário Econômico Família Previdência, realizado na Zona Sul de Porto Alegre nesta quinta-feira.