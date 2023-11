Cheias do Guaíba podem atravancar concessão de cais em Porto Alegre

cheia histórica na terça-feira Faltando 30 dias para o leilão de revitalização do Cais Mauá, antiga zona portuária de Porto Alegre, a região se viu mais uma vez alagada pelas águas do lago Guaíba com a(21), quando o nível das águas bateu em 3,56m. Em setembro outra cheia exigiu o fechamento das comportas do sistema de contenção de cheias da cidade, mas não evitou o alagamento da área do cais.

O governo do RS recebe propostas de revitalização e concessão do espaço até 14 de dezembro. A abertura dos envelopes ocorre na B3, em São Paulo, em 21 de dezembro.

A concessão do Cais Mauá seria uma das vitrines da gestão Eduardo Leite (PSDB), mas o timing por conta das enchentes causa receio de novo insucesso na empreitada. Em 2022, com auxílio do BNDES, foi lançado um edital de concessão, mas não houve interessados.

A revitalização completa do cais em um trecho de aproximadamente 3 km é a principal parte do projeto de concessão elaborado pelo BNDES que prevê R$ 353 milhões em investimentos.

Em troca, além da exploração dos armazéns por 30 anos, o parceiro ficaria autorizado a construir torres para empreendimentos imobiliários.

Conforme o secretário de Parcerias Estratégicas do RS, Pedro Capeluppi, o projeto é seguro e pode servir como um das soluções para resguardar melhor a capital gaúcha de futuros alagamentos.

A revitalização do Cais Mauá é um dos entraves históricos de Porto Alegre que Leite não conseguiu superar no seu primeiro mandato. Em 2019, o governador rompeu um contrato de revitalização firmado em 2009 e paralisado por falta de recursos.

O governo atribuiu o insucesso do edital de 2022 às incertezas do capital privado em ano eleitoral. Agora, será feita nova tentativa com um projeto reformulado para ficar mais claro sobre os investimentos obrigatórios e os sugeridos pelo poder público.

Neste segundo mandato, o plano de concessões de Leite inclui, além do Cais Mauá, presídios, aeroportos, o transporte de ônibus metropolitano e mais de 100 escolas em municípios com indicadores ruins.