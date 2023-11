Feira calçadista mostra otimismo do setor para 2024

Com saldos inferiores em 2023 na comparação com o ano anterior, o setor calçadista projeta resultados positivos para o próximo. Em coletiva de imprensa da Brazilian Footwear Show (BFSHOW), realizada na manhã desta quarta-feira (22), em Porto Alegre, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, estimou um crescimento de 2,2% na produção de pares e de 0,9% nas exportações para 2024.

No acumulado dos 10 meses de 2023, as exportações somaram 102,45 milhões de pares e receita de US$ 1 bilhão – saldos inferiores em volume (-14%) e em negócios (-8,8) em relação a 2022. "Em termos de exportação, deveremos fechar o ano com uma queda de 12,4%, e prevemos chegar ao final de 2023 com uma produção em torno de 124 milhões de pares", estimou Ferreira.

Entre os motivos que levam ao otimismo para o próximo está o apoio de entidades como a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que renovou durante a feira o convênio voltado à ampliação vendas externas de produtos brasileiros de diferentes setores e regiões do País.

Segundo dados preliminares, o acordo deve destinar cerca de R$ 40 milhões em benefício de empresas iniciantes e de menor porte. “Em relação ao setor, temos projetos que não envolvem só o calçado, mas também os componentes da cadeia. Buscamos integra toda essa cadeia para a promoção internacional”, destacou Maria Paula Sobral Velloso, gerente de Indústria e Serviços da ApexBrasil.

Em relação ao evento, o balanço inicial das atividades é positivo entre os expositores, com estandes cheias nos mais de 14 mil metros quadrados. O movimento está superando as expectativas dos expositores, como o gerente de marketing da Kidy Calçados. "Eu pensava que o primeiro dia seria mais fraco, mas recebemos pessoas de várias localidades, inclusive estrangeiros. Para hoje e amanhã esperamos ainda mais lojistas", comemorou o gestor.

Na análise da CEO da Piccadilly, Cristine Grings, a troca de informações com os clientes e lojistas durante o evento ajudam a entender melhor o perfil dos seus consumidores. “Ficamos bem satisfeitos com o retorno que recebemos em relação aos produtos. E especialmente, destacamos as observações sobre a nova coleção, que é muito importante para o desempenho do negócio, já que tem um preço médio mais alto”, resumiu a executiva.

Da mesma forma, o gerente de Marketing da Ramarim, Nelson Magagnin, destaca o interesse dos visitantes aos lançamentos. “Um dos nossos destaques é a nova linha comfortflex, que não prioriza só o conforto, mas também a saúde do consumidor. Para isso, temos parceria com o ortopedista Christofer Rocha, que valida tudo que nós entregamos nesses produtos”, explicou o gerente.

Com 138 marcas de calçados de todos os segmentos, a primeira edição da Brazilian Footwear Show (BFSHOW) recebe, desde a última terça-feira (21), visitantes e importadores do Brasil e de mais 30 países. A feira realizada pela Abicalçados e organizado pela NürnbergMesse Brasil, segue até 23 de novembro, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre.