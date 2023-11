Na Região Sul, despesas com supermercado consomem 35% da renda das famílias

O mais recente Mapa do Endividamento da Serasa Comportamento identificou que 35% da renda dos sulistas é gasta em compras de supermercado. Em seguida, aluguel (27%), contas básicas (24%) e cartão de crédito (23%). O levantamento mostra também que o desemprego é o principal motivo causador da inadimplência, atingindo 21% dos entrevistados.



Ao serem questionados sobre quais tipos de dívidas deixaram de ser pagas, os cartões de crédito ficaram em primeiro lugar com 52%, seguidos por lojas (31%). Mantimentos em supermercados (alimentos) representam 56% do total de gastos de cartão de crédito das famílias da Região Sul. O número é inferior ao apurado no país (59%). Outros produtos, como roupas, calçados e eletrodomésticos representam 46% das compras dos gaúchos pagas com cartão.



Maioria deve há mais de dois anos



A pesquisa revelou ainda que o tempo médio em que as dívidas permaneceram em atraso foi superior a dois anos para 44% dos consumidores consultados. Enquanto isso, 50% dos inadimplentes admitem que não verificaram os valores de tarifas e taxas ou juros que custaram o atraso dessas dívidas.



A expectativa de 43% dos devedores, entretanto, é poder quitar as contas em curto espaço de tempo. Outra informação obtida na pesquisa foi de que 51% dos consumidores já precisaram priorizar o pagamento de contas básicas (água, luz e gás) e atrasar outra conta. E, para finalizar, 41% dos entrevistados dizem que fazem um controle sistemático dos gastos, registrando todas as contas e o dinheiro recebido em planilhas ou mesmo no papel.