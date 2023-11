Lideranças apontam oportunidades para o RS

Mediados pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, três painelistas participaram do evento do Mapa Econômico do RS, na Fiergs: o gerente de Relações Institucionais da Braskem, Daniel Fleischer; o diretor do grupo de política industrial da Fiergs, Hernane Cauduro; e o presidente do Sistema Unimed Federação, Nilson May, falaram sobre oportunidades e desafios para o desenvolvimento do RS.