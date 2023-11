A semana se inicia com, pelo menos, 13 concursos abertos com vagas para o Rio Grande do Sul. As vagas são para diversos níveis de escolaridade e com vagas que oferecem salários de até R$ 14 mil.

Um dos destaques é o lançamento do edital do concurso da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para o cargo de técnico-administrativo em Educação (TAE). São 16 vagas imediatas para a especialidade de assistente administrativo, de nível médio, com salários iniciais de R$ 2.667,19, além de benefícios.