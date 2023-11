Entidades e sindicatos divergem sobre mudança de regra para comércio em feriados

Com agências*

que dificulta o trabalho em feriados no comércio repercutiu em diferentes segmentos da sociedade gaúcha. Na segunda-feira passada (13), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revogou uma portaria editada em novembro de 2021, que permitia que trabalhadores de uma série de atividades do comércio trabalhassem aos feriados sem a necessidade de previsão de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Com a nova regra, publicada na terça-feira passada (14), no Diário Oficial da União (DOU), apenas as feiras livres podem abrir aos feriados sem essa prerrogativa. A decisão vale de forma imediata.



O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, classificou a portaria 3.665 como um retrocesso, uma vez que, segundo ele, “burocratiza a possibilidade de trabalho em feriados”. “Sempre defendemos e valorizamos a força de trabalho em feriados, entendendo o trabalho nestes dias como um trabalho extra - por isso, todas as convenções coletivas já preveem bônus aos trabalhadores nestas datas”, pondera. Segundo Longo, a entidade incentiva e defende tanto sindicatos patronais quanto laborais, mas avalia que a relação entre ambas as partes deve ser regida entre eles e não por portarias ou decretos.



Em nota, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) manifesta preocupação com a portaria, que, na sua avaliação, contribui para “gerar um clima de insegurança jurídica, impactando negativamente nas futuras negociações, prejudicando trabalhadores, empresas e a sociedade civil que necessita utilizar aqueles serviços nos feriados”.



O comunicado, assinado em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), diz ainda que a ação configura “excesso na prerrogativa do Ministro do Trabalho” e desconsidera que certas atividades do comércio são essenciais e de interesse público.



A coordenadora da Comissão Permanente de Assuntos Trabalhistas da Divisão Jurídica da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Adriana Schnorr, vê a portaria "como uma arbitrariedade, em prejuízo da economia, da sociedade e do desenvolvimento do País". Ela afirma que a Federasul está mobilizando suas entidades afiliadas em todo o Estado para que contatem prefeitos, secretários de Desenvolvimento e Câmaras de Vereadores "na busca da aprovação de Leis Municipais que liberem o trabalho aos domingos e feriados, além da aprovação de outras medidas, baseadas na Lei de Liberdade Econômica".



Já o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-POA), Nilton Neco, diz que, ao invés de ser encarada como um retrocesso, a portaria “deveria ser vista como um avanço na regulamentação das relações trabalhistas”. “Surge uma interrogação válida: por que os empregadores parecem temer as convenções coletivas? A resposta pode residir no fato de que, ao negociar diretamente com os trabalhadores, os patrões perdem o controle unilateral sobre as condições de trabalho. A convenção coletiva, ao estabelecer regras e direitos, protege os trabalhadores e impede possíveis abusos”, pontua.



Em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio (CNTC) afirmou que a iniciativa foi resultado de articulação das entidades sindicais junto ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quanto a necessidade de "reparar um erro histórico que começou no governo de Michel Temer, quando foi desrespeitada a legislação que garantia o direito dos trabalhadores do comércio de negociar as condições de trabalho em feriados".



O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços (Contracs), Julimar Roberto, declarou, também em nota, que a portaria "fortalece bastante as convenções coletivas, que são o instrumento mais adequado para garantir os direitos e os benefícios dos trabalhadores do comércio".