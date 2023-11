Atlas Schindler abre cerca de 20 vagas de trabalho no RS para diversas áreas

A Atlas Schindler, empresa líder em transporte vertical, está com cerca de 20 vagas de trabalho abertas no Rio Grande do Sul. Além disso, a companhia tem aproximadamente outras 80 oportunidades para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, Alagoas, Ceará, Bahia e Goiás, além da capital federal. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no link job.schindler.com. As oportunidades abrangem áreas como Administração, Logística, Engenharia, Instalação e manutenção preventiva de equipamentos, Qualidade e segurança de produtos e Comercial. A empresa ainda oferece assistência médica e odontológica, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, auxílio farmácia, seguro de vida e para acidentes pessoais, previdência privada, plataforma de aprendizagem online e participação nos lucros.