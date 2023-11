Ceitec vai levar sete anos para alcançar independência orçamentária, prevê ministra

A ministra da ciência e tecnologia Luciana Santos, previu que o Ceitec, cuja operação foi retomada a partir desta terça-feira (14), deve levar sete anos de funcionamento a pleno para atingir independência financeira, deixando de depender do orçamento federal.



Segundo Luciana, a empresa deve desenvolver uma nova rota tecnológica baseada na eletrificação veicular automotiva e na transição energética, apostando também na produção de semicondutores de carbeto de silício, que contam com vantagens como maior resistência térmica. A afirmação foi feita em cerimônia na sede da empresa, na Lomba do Pinheiro, zona Leste de Porto Alegre.Segundo Luciana,com base na capacidade instalada atual, mas, que contam com vantagens como maior resistência térmica.

”A eletrificação veicular está em grande expansão, com 34% de crescimento ao ano no mundo. Precisamos nos adaptar a esse aumento de demanda por chips de carbeto de silício, que superará a oferta existente. É uma janela de oportunidades a partir de 2027, quando estaremos aptos a entrar no mercado. Há o interesse de estabelecer parcerias com bancos e empresas como WEG, BYD e Intelbras. Ao todo são seis empresas com quem estamos conversando", disse.

Para isso, o Ceitec contará com um aporte de R$ 110 milhões que serão incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e voltados ao upgrade da empresa para adequá-la a este novo momento.

autorizou a reversão da liquidação da empresa O Decreto nº 11.478, de 6 de novembro de 2023,e estabeleceu a retomada operacional. A expectativa é que isso reduza os riscos de perdas relativas às instalações, máquinas e equipamentos, além de permitir o reingresso da empresa pública no mercado e a retomada dos negócios. Em reunião na sexta-feira passada (10), a empresa reuniu seu conselho e escolheu o então liquidante da empresa, Augusto Cesar Gadelha Vieira, como o novo presidente.

Na cerimônia, Vieira destacou a importância de o Brasil ser parte do grupo de países fabricantes de semicondutores. “Precisamos dar a certeza de que a empresa vai deslanchar e atrair investidores para o nosso país. É necessário ter sementes como o Ceitec, pesquisadores e empresários que apostam aqui”, salientou. “A área de semicondutores é complexa, precisa de investimentos massivos, além da competência de talentos locais, mas isso não se consegue só nos bancos da escola. Temos design e back-end, que são importantes, mas falta a criar a capacidade para a fabricação de chips, e a isso que o Ceitec se propõe”, complementou.

A secretária estadual de Inovação, Ciência, e Tecnologia, Simone Stülp, que representou o governador Eduardo Leite (PSDB) na cerimônia, saudou o reinício das operações do Ceitec, pontuando que a empresa é “uma peça fundamental para a construções do programa Semicondutores RS”. “É necessário um conjunto de políticas públicas para colocar esse setor em uma posição global, que possibilite que nosso estado se torne apto para competir. E, para isso, é necessária a capacitação de cérebros. Tivemos perdas nesse sentido e queremos atrai-los novamente e ter mais formação de pessoas. Para isso, é importante trabalhar com uma lógica de transferência de tecnologia com universidades e empresas, criança um ambiente de inovação e favorável a projetos”, disse.