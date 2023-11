Aneel aprova redução nas tarifas de energia elétrica da CEEE Grupo Equatorial

Os consumidores da CEEE Grupo Equatorial terão a partir do dia 22 de novembro uma diminuição nas suas contas de luz. O efeito médio para os usuários em geral da distribuidora será de -1,41%. Particularmente para os clientes residenciais (classe B1), a redução será de -1,30%. Já para a alta tensão (indústrias e comércios), a queda média será de -2,04%.

O reajuste tarifário anual da concessionária gaúcha foi aprovado nesta terça-feira (14) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa atende aproximadamente 1,9 milhão de unidades consumidoras em 72 municípios do Rio Grande do Sul.

Durante os processos de reajustes das distribuidoras, são repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos setoriais que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos. Em nota, a CEEE Grupo Equatorial destacou que o reajuste negativo reflete a redução de custos na parcela A da empresa (custo com compra de energia e encargos setoriais). A tarifa reajustada vigorará de 22 de novembro de 2023 a 21 de novembro de 2024.

No reajuste do ano passado, a CEEE Grupo Equatorial teve autorizada uma elevação nas tarifas com efeito médio para o consumidor de 5,68%. Para a alta tensão o incremento foi de 9,53% e para os clientes residenciais foi de 3,62%.





Veja como ficam as alterações das tarifas a partir de 22 de novembro:

Consumidores residenciais B1: - 1,30%.

Baixa tensão em média: -1,17%

Alta tensão em média: - 2,04%

Efeito médio para o consumidor: - 1,41%