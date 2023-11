Lucro líquido da Lojas Renner cai 32,9%

A Lojas Renner teve lucro líquido de R$ 172,9 milhões neste terceiro trimestre de 2023, um número 32,9% menor do que no último trimestre do ano passado. O Etbida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado também caiu, em uma proporção menor, de 21,1% e fechou em R$ 362,6 milhões. A receita líquida da empresa foi de R$ 2,636 bilhões, número levemente maior na comparação anual - alta de 0,8%.

A margem Ebitda total ajustada (sem a despesa da depreciação e despesa financeira dos arrendamentos), foi de 13,8%, uma queda de 3,8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2022. A margem Ebitda total ajustada (sem a despesa da depreciação e despesa financeira dos arrendamentos), foi de 13,8%, uma queda de 3,8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2022.

O total de vendas digitais da Lojas Renner foi de R$ 529,9 milhões neste terceiro trimestre de 2023, um aumento de 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a companhia, isso é fruto do aumento na base de clientes e na conversão.



"Nosso canal digital, mais uma vez, mostrou evolução de eficiência, com alavancagem de 6,6 pontos porcentuais, fruto das iniciativas para melhor gestão do canal e com melhor nível de serviço", afirmou a companhia, em release de divulgação de resultados.



Além disso, o canal digital cresceu 29% na comparação anual. A receita dos novos canais de venda registrou alta de mais de 100% em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque ao WhatsApp, que alcançou 17% do total. Já a participação das vendas digitais cresceu 33% no trimestre, fruto dos investimentos no canal, como implementação de cashback omni.