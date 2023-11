Repórter do Jornal do Comércio vence Prêmio Automação Categoria Imprensa

Código de barras completa 50 anos e entra em novo ciclo de evolução A repórter do site do Jornal do Comércio, Maria Amélia Vargas, foi a vencedora do Prêmio Automação - Categoria Imprensa, concedido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. A distinção é entregue às melhores reportagens sobre inovação e a empresas que apresentam os melhores cases com soluções na área. A reportagem, que ficou em primeiro lugar na categoria, foi publicada no caderno JC Logística no dia 12 de setembro.

A premiação foi entregue em evento em São Paulo, no dia 8 de novembro. Esta é a 25ª edição do prêmio, que ganhou uma nova identidade visual do troféu entregue aos vencedores. A harpia – uma das maiores aves de rapina do mundo – foi escolhida como símbolo, já que é conhecida como sinônimo de visão, força, ousadia, grandeza e agilidade, as mesmas características de empresas que investem em projetos de automação e se destacam.