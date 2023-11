Haddad agradece colaboração dos governadores na aprovação da reforma tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu a colaboração dos governadores na aprovação da reforma tributária no Senado durante participação no Fórum de Governadores da Amazônia Legal, na manhã desta sexta-feira, 10. O ministro reiterou que o texto aprovado reflete o melhor arranjo possível.

"Sem o apoio dos governadores, não haveria reforma tributária possível", disse Haddad.



Mais cedo, ele já havia afirmado que a equipe econômica tentou atender a todos os Estados para demandas estruturais. No caso da tributária, houve mudanças conduzidas nos plenários da Câmara e Senado, durante as votações, para acomodar demandas e acordos de última hora.



Na Câmara, foi acrescentado um dispositivo que permitia a criação de contribuições estaduais.



No Senado, foi criado um fundo para os Estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.



No dia da votação, governadores do Sul e Sudeste reclamaram do tratamento dado aos demais entes subnacionais e alertaram para pedidos de votos contrários ao texto.