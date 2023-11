Gastronomia e turismo de negócios dominam debates no Festuris

De Gramado

A gastronomia e o turismo de negócios, de lazer e de luxo são alguns dos temas que serão discutidos a partir desta sexta-feira (10) em Gramado durante a realização da 35ª edição do Festuris - Feira Internacional de Turismo. As atividades serão realizadas no Centro de Eventos Serra Park, em Gramado. Levantamento do Ministério do Turismo mostra que a gastronomia é o terceiro ponto destacado pelas pessoas na hora de decidir por uma viagem. O espaço possui a Arena Gastronômica que terá aulas-shows.

Nesta quinta-feira (9), o Palácio dos Festivais recebeu cerca de 1,5 mil pessoas que acompanharam a abertura oficial do evento. Os CEOs do Festuris, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello prestaram uma homenagem a pessoas e entidades que ajudaram no desenvolvimento e crescimento do turismo em Gramado e no Brasil. Na cerimônia, Marta e Eduardo entregaram o trófeu "Amigo do Festuris". A distinção foi recebida por Emerson Bittencourt (Sebrae/RS); Gabriela Schwan (Rede Swan); Marcelo Zingali (especialista em turismo de luxo); Marcus Rossi (Gramado Summit); Paulo Queiroz (GTA); Rogério Linguanotti (Hello Brazil); Vitor Almeida (Victor Travel); Roque Baudean (Turismo do Uruguai) e Romeu Dutra, primeiro secretário de Turismo de Gramado e um dos idealizadores do Festival de Cinema de Gramado.

Com o tema "Capital Humano: chave da transformação", são esperados 15 mil participantes no Festuris. São mais de 2,7 mil marcas em exposição e 40 destinos internacionais representados. Marta Rossi destaca que o Festuris não é apenas uma feira. "O turismo é feito de pessoas para pessoas. O Festuris é pioneiro ao apresentar temas e ao propor debates importantes para o turismo", ressalta.

Quem participar das atividades do Meeting terá acesso à feira de negócios e aos conteúdos que acontecerão nos palcos Business & Innovation (corporativo), da Diversidade (espaço LGBT+) e da Arena Gastronômica. De acordo com Zorzanello, cerca de mil empregos diretos e indiretos foram criados com a realização do Festuris. Para a montagem dos mais de 26 mil metros quadrados de área construída, 40 montadoras atuaram no Centro de Eventos. Segundo Marta, o Festuris é mais do que uma feira de negócios e um palco de conteúdos. "O turismo é um organismo vivo e com experiências inesquecíveis. Cada expositor tem a liberdade de apresentar o seu produto de forma irreverente, levando o agente de viagem participante ao encontro do que há de melhor na sua marca", acrescenta a CEO do Festuris.

Feira terá lançamento do Lozar, o Ano Novo Tibetano

Nesta sexta-feira à tarde, acontece no Festuris em Gramado o lançamento oficial da terceira edição do Lozar, evento que celebra em Três Coroas a chegada do Ano Novo Tibetano. A celebração é uma realização do casal Ogyen e Drika Shak, com o apoio do Espaço Tibet e prefeitura de Três Coroas. O lançamento ocorre no estande exclusivo do Lozar no Festuris. Serão servidos alguns sabores típicos da data, como os kapsés e a tchan, a tradicional cerveja tibetana e distribuídas mini bandeiras de oração, trazendo um pedacinho da cultura tibetana aos presentes. A diretora e co-fundadora do Espaço Tibet, Drika Shak destaca que “o que não falta é ritual para os tibetanos”, ao ressaltar a importância de traduzir para um contexto ocidental ao enfatizar seus aspectos culturais.

O lançamento marca também a realização do Ato das Mandalas de Mil Flores, a construção gradativa de duas mandalas de flores, uma representação da harmonia e unidade inspirada nos rituais tibetanos. A iniciativa será feita tanto no Festuris quanto no Espaço Tibet. As mandalas que serão construídas tem um símbolo especial: o nó infinito, representando a interdependência das pessoas, um conceito central na filosofia tibetana. No domingo (12), às 10h, na ponte coberta em Três Coroas, as flores serão lançadas no Rio Paranhana para simbolizar a disseminação da sabedoria e da paz.

Uruguai é o país convidado no Festuris

Além da parceria econômica e relação geopolítica, o Uruguai possui festas semelhantes às brasileiras, como o Carnaval e um folclore que remete ao Sul do Brasil com o chimarrão. Por tudo isso, o Festuris, em sua 35ª edição, homenageia o Uruguai como país convidado. "Estamos dando grande ênfase para um país que acreditou há mais de três décadas no Festuris. Além de ser uma forma do Uruguai conseguir expor a sua grande diversidade para o mundo. Essa troca é fundamental”, ressalta o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

O ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Viera, disse que o mérito do país ser convidado para o grande evento de negócios turísticos das Américas oportuniza maior visibilidade para os atrativos que o Uruguai vai mostrar em Gramado. "Será uma oportunidade para o país potencializar e continuar com as ações promocionais que o ministério de turismo realiza e que vai gerar um resultado muito positivo tanto para o país como para o turismo", acrescenta Vieira.