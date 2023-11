13º deve injetar R$ 18,4 bilhões na economia gaúcha, R$ 2 bilhões a mais do que em 2022

O 13º salário deste ano deve injetar R$ 18,4 bilhões na economia gaúcha, R$ 2 bilhões a mais do que em 2022, informou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O valor, que representa 2,8% do PIB brasileiro, deve beneficiar cerca de 5,8 milhões de pessoas no Estado, sem contar autônomos ou outros profissionais que recebem algum tipo de abono nessa época do ano.

De acordo com a economista do DIEESE, Daniela Sandi, houve um incremento número de beneficiários, não só de aposentados e pensionistas, mas também de assalariados, o que possibilitou o acréscimo na economia gaúcha frente ao montante injetado no ano passado. "Embora o número de desempregados no país ainda seja elevado, a melhora recente dos indicadores do mercado de trabalho com aumento do emprego e renda contribuíram positivamente para a injeção de recursos com o pagamento do 13º salário em 2023", explicou. No Rio Grande do Sul, entre janeiro e setembro desse ano, o número de assalariados com carteira assinada cresceu 2% com a geração de 54 mil novos postos de trabalhos formais.

O valor médio do pagamento do benefício será de R$ 2.826,66 por pessoa. Ainda, o montante a ser injetado no Rio Grande do Sul representa 6,3% do total do Brasil e 37,6% da região Sul, sendo o quarto estado com maior injeção de recursos com o pagamento do 13 salário dentre as 27 federações, ficando atrás somente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e o que tem a quantia mais relevante entre os três estados do Sul.

No Rio Grande do Sul, os 3,1 milhões de trabalhadores empregados formalizados receberão a parcela mais expressiva do décimo, correspondendo a 64,8% (11,9 bilhões) do dinheiro total, sem contar os empregados domésticos com carteira assinada. Estes últimos somam 80 mil pessoas e receberão, ao todo, 0,7% do total, com parcelas de R$ 1.619,00. Celetistas e estatuários devem receber parcelas de R$ 3.797,01. Ainda, os beneficiários do INSS receberão 24,7% do montante (R$ 4,5 bilhões); aposentados e pensionistas do Regime Próprio do estado 7,9% (R$ 1,4 bilhão) e municípios 2,6% (R$ 485 milhões).

Na economia brasileira, o 13º tem deve injetar cerca de R$ 291 bilhões, 27% do PIB até dezembro de 2023. A pesquisa, que dividiu os pagamentos por segmentos e setores, não levou em consideração autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano. No cenário brasileiro, cerca de 87,7 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional, em média, de R$ 3.057. O maior valor médio para o 13º deve ser pago no Distrito Federal (R$ 5.400) e o menor, no Maranhão e Piauí (R$ 2.087 e R$ 2.091, respectivamente).



Para a economista do DIEESE, o 13º tem sido uma remuneração de grande importância para economia. "Além de permitir que trabalhadores quitem ou amortizem dívidas, ainda mais considerando esse contexto de juros elevados e consumam diferentes tipos de produtos e serviços, é um dinamizador do comércio e da economia em geral, além de aumentar a base de arrecadação tributária", avaliou Daniela.