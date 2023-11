Ministério proporá atualização de 20% ao ano para faturamento do Simples Nacional, adianta França

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, anunciou na manhã desta quinta-feira (9) a possibilidade de uma atualização anual de 20% nos limites de enquadramento no Simples Nacional.

Segundo França, que participa de um seminário sobre empreendedorismo no Plenarinho da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, a medida beneficiaria a demanda dos empresários nessa faixa, diminuindo a defasagem de valores sem ter um impacto tão grande na arrecadação federal.

Entidades do setor pleiteiam que esse limite seja ampliado, dos atuais R$ 4,8 milhões anuais para 8,6 milhões.

Na noite de quarta-feira (8), França havia anunciado um "Pronampe solidário", com R$ 134 milhões em créditos a empresas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. o crédito conta com subvenção de 40% nas operações até o limite coletivo de R$ 100 milhões. Segundo o ministro, R$ 64 já foram utilizados.

Nos próximos dias, será entregue ao Executivo gaúcho o anteprojeto para um programa de fomento a pequenos negócios no Rio Grande do Sul, prevendo ações de gestão, crédito, mercado e formação para empreendedores. Construída pelo Fórum Gaúcho das Micro e Pequenas Empresas (Fortalece RS), a proposição foi apresentada nesta quinta-feira (9) durante o Seminário Políticas Públicas de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Promovido pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados e a Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul, o evento contou com a presença do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França e representantes do Sebrae, de associações e federações.

De acordo com o coordenador do Fortalece RS, Mário Bruck, o anteprojeto prevê a constituição de um fundo garantidor de R$ 40 milhões para operações de crédito de capital de giro e investimento com potencial para atender a 50 mil empreendimentos, injetando R$ 480 milhões no segmento em quatro anos. Os recursos serão provenientes de fontes como governo estadual, cooperativas de crédito, bancos e emendas parlamentares. A elaboração do projeto, coordenada pelo professor Jorge Imperatore, baseou-se no modelo exitoso da OSCIP RS Garanti em 12 municípios gaúchos. “É necessário uma política de estado que assegure as micros e pequenas empresas crédito fomento, mercado e gestão” reforçou Bruck.

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul, o deputado Elton Weber será interlocutor da proposição junto às secretárias afins. “O nosso colegiado, criado nesta legislatura, nasceu com este objetivo: criar uma política estadual de fomento. Acredito que estamos no caminho certo para enfrentar os principais fatores de mortalidade das empresas”.