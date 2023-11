Adnoc, dos Emirados Árabes, faz proposta de R$ 10,5 bilhões pela Braskem

empresa Adnoc realizou uma proposta não vinculante de R$ 10,5 bilhões pelo controle da Braskem, o que significa R$ 37,29 por ação. A estatal dos Emirados Árabes já havia feito uma tentativa Novonor (que detém 38,3% da totalidade do capital social), há a perspectiva que a Petrobras continue sendo acionista da petroquímica. realizou uma, o que significa R$ 37,29 por ação. A estatal dos Emirados Árabesanterior para obter a companhia brasileira, em parceria com o fundo Apollo. Nessa nova oferta feita à controladora da Braskem, a(que detém 38,3% da totalidade do capital social), há a perspectiva que acontinue sendo acionista da petroquímica.

Na noite dessa quarta-feira (9), a Braskem também apresentou seu balanço financeiro do terceiro trimestre de 2023, informando um prejuízo de R$ 2,418 bilhões, maior ante as perdas de R$ 1,103 bilhão no mesmo período de 2022. O resultado foi superior na comparação com os três meses imediatamente anteriores, quando havia apurado prejuízo de R$ 771 milhões.

De acordo com a Braskem, o desempenho negativo no lucro líquido aconteceu em função, principalmente, do impacto da variação cambial no resultado financeiro, dada a depreciação do real final frente ao dólar final de 4% sobre a exposição líquida da companhia, no montante de US$ 4 bilhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente atingiu R$ 921 milhões no período, queda de 53% ante um ano. No intervalo trimestral, contudo, foi registrado avanço de 31%.

A companhia aponta que o avanço sequencial no Ebitda foi provocado pelo maior volume de vendas e volume exportado de resinas no Brasil, além do avanço em vendas de polipropileno (PP) no segmento Estados Unidos e Europa. Outro fator destacado pela Braskem que impulsionou o indicador foi o reconhecimento no resultado do Regime Especial da Indústria Química (REIQ) referente à apuração dos créditos fiscais relativos aos meses de janeiro a setembro de 2023. A receita líquida, por sua vez, somou R$ 16,676 bilhões, queda de 34% ante um ano e recuo de 6% na comparação com os três meses imediatamente anteriores.