Randoncorp lança marca para serviços financeiros e digitais

Caxias do Sul

O processo de consolidação da Randoncorp como multinacional referência em soluções que facilitam a vida das pessoas por meio da mobilidade avança mais uma etapa. Em evento realizado na terça-feira (07/11), a companhia apresentou o novo posicionamento de seus serviços financeiros e digitais para público interno, clientes, parceiros e imprensa. A vertical de negócios lançou a marca que passará a agrupar o portfólio de soluções atualmente oferecidas pelas unidades Randon Consórcios, Randon Seguros, Banco Randon, DB, Addiante, Randon Ventures e Conexo.

A Rands (lê-se 'Rénds') se coloca para o mercado como um conjunto completo de serviços e soluções financeiras para o segmento de transporte e logística, criando e oferecendo facilidades para que pessoas e negócios prosperem. O modelo de atendimento reforça estratégias de fidelização e amplia os recursos já oferecidos, de forma independente, pelas unidades – e que passam a atuar em ampla sinergia.



A nova fase da vertical, agora sob a marca Rands, inclui um novo aplicativo para a contratação de serviços financeiros como conta digital, crédito consignado, seguros e consórcios. Inicialmente, a ferramenta estará disponível para colaboradores da Randoncorp, mas futuramente, demais pessoas e empresas do segmento de transporte e logística também poderão acessá-lo.



Desde o final do ano passado, movimentos iam ao encontro da nova estratégia da vertical de negócios da Randoncorp, como a criação da Addiante, joint-venture com a Gerdau, especializada na locação e leasing de veículos pesados, e a aquisição majoritária da DB, empresa especializada no desenvolvimento de software e projetos de inovação. Outro exemplo mais recente é a linha de crédito Frete Pós-Pago, lançada este ano e que soluciona as despesas de frete de transportadoras e gestores de frota.

O vice-presidente da Randoncorp e COO da Vertical de Serviços Financeiros e Digitais, Daniel Ely, explica que o movimento fortalece a operação, que busca alcançar maior participação nas receitas da companhia, criando valor para o mercado, para o segmento, para as pessoas e negócios inseridos no mercado-alvo. "Essa nova estruturação resulta de um processo natural e esperado, considerando o desenvolvimento acelerado da própria companhia nos últimos anos. A marca também consolida uma sequência de movimentos direcionados a facilitar a vida das pessoas e a promover a prosperidade de negócios dentro da cadeia de transportes e logística", destaca.



O executivo afirmou que a vertical, ao longo dos últimos exercícios, tem apurado crescimento médio anual de 45% por meio da diversificação de receita e ampliação de mercados. "Temos como objetivo transformar a oferta de serviços financeiros digitais para os segmentos do transporte e da logística", reforçou.



O CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho, definiu o momento como especial ao registrar o grande crescimento da corporação na busca da rentabilidade e de um modelo de negócios robusto. Lembrou que, apesar do recuo de 40%, no ano, do segmento de caminhões de ônibus, principal mercado do grupo, a receita obtida até o momento tem se mantido crescente em razão da resiliência das demais operações. "A Rands vai oferecer ao mercado um portfólio completo de soluções financeiras digitais. E não devemos parar por aí, mais novidades estão por vir", garantiu.



