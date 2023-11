Petrobras conclui negociação para que navio regaseificador opere no terminal Gás-Sul em 2024

A Petrobras subafretou o navio regaseificador Energos Winter para a empresa New Fortress Energy (NFE). A transação possibilitará a entrada em operação, em 2024, do Terminal Gás-Sul, na Baía da Babitonga (SC), pela NFE. O Energos Winter operava na frota da Petrobras desde 2009 e será entregue pela Petrobras para a NFE em dezembro deste ano.

“Estava previsto que a embarcação passaria a operar para a NFE ao final de 2024, após o término do contrato da embarcação com a Petrobras. Contudo, considerando a recente contratação do navio Excelerate Sequoia pela Petrobras, negociamos a rápida realocação do Energos Winter, contribuindo para o processo de abertura do mercado brasileiro de gás natural", explica o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.

A Petrobras permanecerá operando seus terminais de regaseificação de GNL na Baía de Guanabara (RJ) e na Baía de Todos os Santos (BA) com os navios Excelerate Experience e Excelerate Sequoia. O subafretamento do navio Energos Winter representa mais uma ação da Petrobras para otimização de seus ativos logísticos, através da utilização de tecnologias mais eficientes e com menor impacto ao meio ambiente. O Excelerate Sequoia, conforme informado, recentemente, pela Petrobras, é um dos mais modernos navios regaseificadores da frota mundial.