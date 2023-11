Oportunidades do setor automotivo serão debatidas em evento promovido pelo Sincodiv/RS

Com a proposta de abordar os desafios e oportunidades para o setor automotivo no Rio Grande do Sul, o Sindicato das Concessionárias e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv/RS) realiza no dia 22 de novembro o seminário "Encontro para impulsionar o setor automotivo no Rio Grande do Sul".

O evento, que acontece no prédio 40 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), é organizado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave)/Sincodiv-RS. O gestor de Projetos Especiais do Sincodiv/RS, Nísio Martins, explica que a iniciativa tem a proposta de fomentar ideias e visões que possam contribuir para reverter a gradual perda de competitividade do Rio Grande do Sul, especialmente no que diz respeito ao resgate do setor automotivo no Estado, a fim de retomar uma posição de maior relevância no cenário nacional.

"O encontro vai tratar de soluções e alternativas que impulsionem o setor automotivo no Rio Grande do Sul", acrescenta Martins, que esteve no Jornal do Comércio na tarde de quarta-feira (31), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Ainda sobre o seminário do dia 22 na Pucrs, o Sindicovid/RS destaca as ações desempenhadas pelo sindicato que representa um setor significativo e que tem um papel importante na formação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

"O nosso estatuto estipula claramente o compromisso em contribuir para o desenvolvimento econômico e a justiça social do País", explica o presidente do Sincodiv/RS, Paulo Siqueira, através de nota enviada pela assessoria de comunicação.

Segundo Siqueira, no atual contexto, o evento ganha ainda mais relevância, uma vez que a entidade está empenhada em prestar uma valiosa colaboração para o Rio Grande do Sul. Conforme Siqueira, o sindicato tem como proposta promover ideias e debates sobre o setor automotivo.

O seminário será dividido em duas etapas. No período da manhã, os participantes terão a oportunidade de acompanhar análises econômicas e projetos que visam impulsionar o setor. O evento terá a palestra do professor Gustavo Moraes, da Escola de negócios da Pucrs, que vai abordar o cenário econômico do Rio Grande do Sul.

Na segunda parte, o ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que atuou no governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, fará a palestra sobre a "Conjuntura e perspectivas para a economia brasileira".

Sachsida, que atuou com o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ocupou a Secretaria de Política Econômica (entre 2019 e 2022) e teve uma rápida passagem pela chefia da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, terminando a gestão como ministro de Minas e Energia.