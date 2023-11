Vale-refeição dura em média 12 dias no mês, mostra estudo

O valor médio no vale-refeição recebido pelos trabalhadores brasileiros dura em média 12 dias no mês. É o que aponta um levantamento feito pela Ticket, marca de vale-refeição e vale-alimentação, a partir da base de clientes que operam com o serviço.

Para chegar ao resultado, a Ticket comparou o saldo médio com os dados da Pesquisa +Valor da marca, que apontou que o preço médio da refeição completa (prato principal, sobremesa, bebida e café) ofertada nos estabelecimentos é de R$ 46,60. O valor do prato já representa 35% da renda média mensal do brasileiro, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de R$ 2.921,00.

“Se o trabalhador não receber benefício, considerando que gastaria em média R$ 1.025,20 para se alimentar nos 22 dias úteis do mês, comprometeria até 35% do seu salário apenas com alimentação no horário do trabalho. Considerando o preço médio da refeição revelado pelo estudo neste ano, o valor ideal para que o benefício dure o mês todo seria algo em torno de R$ 1 mil”, afirma Natália Ghiotto, diretora de produtos da Ticket.

Analisando as cinco regiões brasileiras e o preço médio da refeição completa, o valor ideal para o benefício é menor na Centro-Oeste (16%), que tem a renda média mais alta entre as demais (R$ 3.396,00). Os trabalhadores da Região Sudeste, que têm a segunda renda média mais alta (R$ 3.299), acabam por desembolsar o maior preço médio (R$ 49,33), consequentemente precisando de um valor maior para o benefício.

Na Região Sul, que tem uma renda mensal média de R$ 3.182, o preço mínimo da refeição é de R$ 28,91, representando 20% da renda do trabalhador.

Considerando as diferentes regiões e o preço médio da refeição mínima, que inclui prato comercial e bebida, o valor ideal para o benefício é menor na Região Centro-Oeste (27%). Já o Nordeste (R$ 1.986), que possui a renda média mais baixa, é a região que precisa de um valor maior para o benefício, resultado puxado pelo preço do prato.

No Rio Grande do Sul, o valor gasto com almoço em 22 dias úteis é estimado em R$ 882,20 e em Porto Alegre R$ 818,40.