Abrace defende fim do subsídio da CDE para o carvão mineral

Dentro da transição energética que está sendo discutida no planeta, não faz sentido subsidiar o carvão através da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um encargo que financia políticas públicas dentro do setor elétrico nacional. Essa é a posição defendida pelo presidente executivo da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace Energia), Paulo Pedrosa.

previsão legal de término desse benefício “Claro, tem que ser interrompido com regras, mas a verdade é que ele (incentivo) já era para ter acabado”, comenta o dirigente. Em princípio, aque ampara, por exemplo, a operação da termelétrica gaúcha Candiota 3, é 2027. Por enquanto, os recursos destinados ao setor passam da casa de R$ 1 bilhão ao ano.

Somente em 2023, a CDE deve onerar os consumidores de luz de uma maneira geral em cerca de R$ 33,6 bilhões, indica a Abrace. Desse total, R$ 1,12 bilhão será destinado à área do carvão mineral nacional. Para Pedrosa, mascarar custos não é algo bom para o setor elétrico como um todo. Ele acredita que, se o governo federal quiser fazer uma política pública e subsidiar algum setor, ele deve fazer isso com o orçamento da União e não passar a obrigação para os consumidores.

De acordo com a Abrace, a CDE, como um todo, já representa cerca de 12% da tarifa final paga por consumidores residenciais. Para a entidade, é possível reduzir a conta de energia elétrica dos brasileiros adotando, entre outras medidas, a inclusão desse encargo entre as provisões definidas pela Lei Orçamentária Anual e a imposição de um limite progressivamente menor para as cotas cobradas nas tarifas.

chamado sinal locacional Sistema Interligado Nacional (SIN), fazendo com que os agentes que mais a oneram paguem proporcionalmente mais pelo serviço. Nesta quarta-feira (1), Pedrosa participou de um workshop promovido pela Abrace para tratar dos fatores que compõem os custos da conta de luz. Outro assunto mencionado foi o, que é calculado a partir do lugar em que se encontram as usinas e os centros de consumo (carga). Quanto mais próxima uma usina estiver de onde a energia será consumida, menos o sistema de transmissão será utilizado. E quanto menos ele for usado, menor será o custo desse serviço, o que influencia no valor da conta de luz. De 2023 até 2028, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pretende promover a gradual intensificação do sinal locacional – ou seja, um realinhamento dos custos de transmissão de modo a equilibrar a cobrança pelo uso do, fazendo com que os agentes que mais a oneram paguem proporcionalmente mais pelo serviço.

Essa questão interessa particularmente ao Rio Grande do Sul, pois as usinas do Estado estão mais próximas do centro de carga que as nordestinas, o que aumentaria a competitividade dos complexos gaúchos. Esse assunto também está sendo motivo de discussão no Congresso Nacional, onde tramita o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 365/22, de autoria do deputado federal Danilo Forte (União-CE), que quer rever as regras determinadas pela Aneel.

A analista de energia elétrica da Abrace Natália Moura sustenta que o debate sobre o sinal locacional tem que ser técnico e feito dentro da Aneel. Por sua vez, o diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Abrace, Fernando Teixeirense, complementa que tratar normas do setor elétrico através de um Projeto de Decreto Legislativo pode abrir um precedente perigoso. “Porque qualquer decisão da Aneel, ou outro regulador, poderá ser submetida à Câmara ou ao Senado”, adverte.