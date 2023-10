Maior conferência de JavaScript do mundo ocorrerá em Porto Alegre em abril de 2024

A BrazilJS Conf, maior conferência JavaScript do mundo e um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina para a comunidade dev, irá movimenta Porto Alegre no ano que vem. A BrazilJS Con agora integra a ON2, tech gaúcha que faz parte do Ecosys e especializada em desenvolvimento de software e de soluções tecnológicas para clientes como Toyota, Kinto e Nath Finanças. A 13ª edição da BrazilJS Conf ocorrerá em 25 e 26 de abril de 2024. Para Jaydson Gomes, CEO da ON2 e cofundador da BrazilJS, a fusão das marcas representa um esforço de elevar a discussão sobre tecnologia no Brasil, colocando o país na vitrine do desenvolvimento e da inovação. “Quando criamos a BrazilJS, queríamos proporcionar e facilitar essa conexão entre pessoas programadoras e interessadas no assunto. E o negócio deu muito certo. Tendo a ON2 como um braço direito da conferência, poderemos ampliar ainda mais nosso objetivo de levar conteúdo de qualidade para a comunidade", diz Jaydson.A BrazilJS nasceu em 2011 e, desde então, a conferência promoveu nove eventos presenciais em Porto Alegre, além de dois online, e reuniu ao todo mais de 12 mil participantes e 180 palestrantes nacionais e internacionais. A próxima edição será no auditório Araújo Vianna, com um público esperado de mais de três mil pessoas por dia. Depois de duas edições online nos anos de 2020 e 2021, em função da pandemia, e de uma pausa das atividades em 2022, a conferência promete voltar em 2024 ao presencial com uma agenda ainda mais exclusiva. “Como de costume, vamos trazer grandes nomes nacionais e internacionais, com o objetivo de instigar a reflexão do público, sobre o que envolve o mundo da tecnologia hoje”, afirma o CTO da ON2 e cofundador da BrazilJS, Felipe Nascimento.Os ingressos para a 13ª edição da BrazilJS Conf serão liberados para compra no dia 26 de outubro, no site oficial do evento: https://conf.braziljs.org.A BrazilJSA BrazilJS é uma plataforma de produção e curadoria de conteúdo voltada para a comunidade dev. A empresa visa engajar profissionais de TI e o mercado por meio de eventos, artigos, notícias, newsletters, vídeos e lives, tendo sempre a diversidade e a inclusão como pilares de atuação em todas as suas iniciativas.Fundada em 2011, a empresa nasceu da vontade dos primos e sócios Felipe Nascimento e Jaydson Gomes de compartilhar o que eles viam, viviam e aprendiam em outros encontros pensados para profissionais de tecnologia. Desde a primeira edição, a conferência já trouxe nomes e atrações como Brendan Eich (criador da linguagem JavaScript), Vint Cerf (um dos pais da internet e criador dos protocolos TCP/IP), Jem Young (Netflix), Mina Markham (Slack), Ada Rose Cannon (Apple) e Guillermo Rauch (fundador da Vercel). E cerca de 100 mil pessoas acompanham as novidades da BrazilJS em todos os canais da empresa.