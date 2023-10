RS registra 2º mês seguido de saldo positivo e cria 1,2 mil vagas formais em setembro

Nos nove primeiros meses deste ano, o saldo de vagas no Rio Grande do Sul é positivo, com a abertura de 54.115 novos postos formais, impulsionado por saldos positivos nos primeiros meses do ano. Os, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho.Porto Alegre foi o município gaúcho que mais abriu vagas, com 19.920 postos de emprego formal. Na sequência, aparecem Caxias do Sul (6.510), Canoas (3.479), Novo Hamburgo (3.244) e Passo Fundo (2.922).Em setembro, o Rio Grande do Sul apresentou desempenho positivo em três dos cinco grandes grupos econômicos analisados. O principal destaque foi o setor de serviços, registrando saldo de 2.700 vagas geradas. Na sequência, aparecem o comércio (1.525) e a agricultura (67). As quedas apareceram nos setores da Indústria (-2.570) e da construção (-455).Em toda Região Sul, foram registrados em setembro 22.330 novos postos formais de trabalho, fruto de 369.769 admissões e 347.439 desligamentos. Todos os três estados da região apresentaram saldo positivo no mês. O destaque foi Santa Catarina, com 12.017 novos empregos formais. Já no Paraná, o saldo foi de 9.046 novos postos.