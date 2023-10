BTG lança conta internacional em dólares, com opção de saque e cartão de débito

Agência Estado

O BTG Pactual começa nesta segunda-feira (30) a operação de suas contas internacionais nos Estados Unidos. Os clientes terão acesso a uma conta em dólares e serviços como saques, câmbio instantâneo, cartão de débito e transferências.A plataforma também estará aberta a investimentos listados como ações, ETFs, ADRs (que permitem investir em ações de empresas estrangeiras) e REITs (semelhantes aos fundos imobiliários brasileiros). Mais à frente, a ideia é ampliar a prateleira de produtos nos próximos meses, com a oferta de fundos de investimentos e renda fixa, além de outros serviços.Assim como nas contas locais, as contas internacionais serão abertas ao mesmo tempo; tudo feito diretamente pelo aplicativo. Para ser elegível é preciso ter a conta BTG Investimentos e BTG Banking ativas no Brasil.A plataforma também permite a transferência de custódia e os clientes poderão transferir ativos de outras instituições para a sua conta internacional de investimentos no BTG. Entre outros benefícios estão o acesso aos conteúdos de análise e integração com plataforma de cálculo de impostos.De acordo com o banco, o anúncio da conta internacional reforça a estratégia de expansão do BTG Pactual, que recentemente teve a aprovação da compra do banco FIS em Luxemburgo e irá complementar as atividades dos escritórios já existentes em Portugal, Espanha e Reino Unido.