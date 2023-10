Colunista do JC será um dos palestrantes no Fórum Lide Paraná de Real Estate

O Lide Paraná promove nesta segunda-feira (30) o Fórum Lide Paraná de Real Estate, evento que busca discutir o papel da estratégia e da inovação no setor de empreendimentos imobiliários. Um dos palestrantes do fórum promovido pelo grupo de líderes empresariais é o colunista do Jornal do Comércio João Satt, autor da coluna Visão de Mercado.

Estrategista e CEO do G5, Satt vai levar lições que aprendeu em sua trajetória na área de posicionamento estratégico, com mais de 100 Tops de Marketing da ADVB e 60 outros prêmios de criatividade em festivais nacionais e internacionais. O publicitário também vai abordar a eficiência estratégica da metodologia Sun business | branding, e o entendimento do produto imobiliário em uma nova categoria.



O evento também conta com a participação da presidente do Lide Paraná, Heloísa Garrett; do presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (ADEMI-PR) Luiz Gustavo Salvático; do presidente do Sinduscon-PR, Carlos Augusto Emery Cade; e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Slaviero.