Abiquim alerta para o risco de fechamento de plantas do setor químico

Nos últimos dois meses, julho e agosto de 2023, os principais índices do segmento de produtos químicos de uso industrial registraram resultados negativos, na comparação com os meses anteriores. A produção recuou 1,88% em agosto de 2023, após declínio de 6,11% em julho. A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) não descarta que o cenário adverso ocasione o fechamento de fábricas no Brasil.

O nível de utilização da capacidade instalada do setor ficou no mais baixo patamar da história dos indicadores da Abiquim, com uso de apenas 59% em agosto de 2023, após ter registrado 62% em julho. Esse índice recuou nove pontos em relação a agosto do ano passado (68%).

“A alta ociosidade do uso da capacidade produtiva mostra que a indústria local tem condições de elevar a produção no curto prazo, sem necessidade de novos investimentos. Por ouro lado, o resultado da manutenção desse quadro difícil e desafiador pode ser o fechamento de plantas do setor químico, como, aliás, vem acontecendo nos últimos 30 anos”, reforça a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello.

Dentro desse cenário preocupante, a Abiquim destaca ainda o aumento da participação do produto importado sobre a demanda local, que alcançou 45% nos primeiros oito meses de 2023. Esse aumento relativo significa uma perda de dois pontos percentuais na participação de mercado para o produtor local.