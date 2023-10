Mauricio Harger deixa comando da CMPC no Brasil

Sem alarde, Maurício Harger, que assumiu a liderança da CMPC no Brasil em junho de 2018 no lugar de Walter Lídio Nunes, deixou a função de diretor-geral da companhia que possui no Rio Grande do Sul uma fábrica de celulose em Guaíba. A assessoria de imprensa da empresa não passou detalhes sobre a saída, mas confirmou à reportagem do Jornal do Comércio, através de nota, que desde o final de setembro o diretor industrial, Jailson Aquino, está na direção-geral da companhia de forma interina.

Vedacit, que atua no mercado de impermeabilização e produtos de alta tecnologia para o setor da construção civil, anunciou Harger como seu novo presidente. Um dos objetivos do executivo, que é formado em Engenharia Mecatrônica pela PUC Minas, quando estava à frente da CMPC no Brasil era aprimorar a gestão da empresa projeto chamado de BioCMPC. Entre as iniciativas de destaque durante seu período como diretor-geral está o BioCMPC. O investimento líquido nessa iniciativa é estimado em R$ 2,75 bilhões.

O empreendimento consiste na expansão da fábrica gaúcha elevando a sua capacidade de produção de celulose em mais cerca de 350 mil toneladas anuais (o que significa um incremento de 18% em relação ao volume atual). Essa iniciativa está prestes a ser concluída e já conta com mais de 90% das obras finalizadas.