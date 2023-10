Olivas no Cais mostra os melhores azeites produzidos no RS

Com a presença de 32 expositores, a 2ªedição do Olivas no Cais vai apresentar ao público os melhores azeites de oliva extravirgem produzidos no Rio Grande do Sul. Os visitantes terão marcas com o Selo Premium da Secretaria de Inovação do Rio Grande do Sul e do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). O evento será realizado de 26 a 29 de outubro no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. O público deve ficar atento aos horários: no dias 26, 27 e 29 o evento será realizado das 12h às 20h. No sábado (28), as atividades serão das 10h às 20h.

O presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, disse que o público terá a oportunidade de conhecer e degustar os melhores azeites de oliva produzidos no Rio Grande do Sul. "Teremos a degustação de mais de 30 marcas de azeite de oliva extra virgem", ressalta. Fernandes destaca o levantamento feito sobre análise sensorial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) sobre a qualidade dos azeites de oliva importados vendidos no Brasil. Segundo o estudo do ministério, cerca de 84% dos azeites ditos extravirgem, não o são.

Fernandes destaca a qualidade do produto brasileiro. Entre os gaúchos, há ainda uma qualificação dada pelo Ibraoliva, em parceria com o governo do Estado, para os azeites de oliva que se destacam, e que são chamados premium. "Estes laudos do Mapa são importantes porque o consumidor tem o direito de saber o que está consumindo e de investir em sua saúde", ressalta.



Já Eugênio Corrêa, sócio do Cais Embarcadero, destaca que são esperadas cerca de 30 mil pessoas por dia na segunda edição do Olivas no Cais. "No evento, é obrigado a colocação somente de azeites de oliva da safra 2023", acrescenta. Corrêa ressalta ainda que a programação prevê a realização de palestras e jantares. "O objetivo do evento é propiciar a troca de conhecimento, experiência e gastronomia, com a integração entre produtores, chefs de cozinha e o público através de palestras, jantares, degustação e venda de azeites de oliva", destaca.

Na programação das palestras da segunda edição do evento, diversos temas serão abordados como programas de financiamento aos produtores e o fomento à cadeia do azeite de oliva. Também serão discutidas as ações da Frente Parlamentar da Olivicultura, para entender a diferença entre o azeite extravirgem premium e o azeite de mercado, e os programas do governo estadual na olivicultura, olivoturismo e turismo no Rio Grande do Sul.

No dia 27 de outubro, às 20h, um jantar será realizado no restaurante Eat Kitchen. O evento gastronômico terá o comando do chef Giordano Tarso, pós graduado em cozinha autoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e considerado uma referência em charcutaria. Já no Mamma Mia, o cardápio é com o chef Alan Aguiar, pós-graduado em Gastronomia, História e Cultura pelo Senac, de São Paulo. Com relação às palestras, a proposta da organização é difundir a cultura do azeite e ampliar o leque de atrações do Olivas no Cais. Serão feitas palestras gratuitas para o público visitante. Os encontros acontecerão dias 26, 27 e 28 de outubro no Espaço Setur, ao lado da feira de azeites, no Cais Embarcadero.

O Olivas no Cais vai proporcionar aos visitantes que possam levar para casa o que há de melhor em termos de azeite de oliva extravirgem. Através da venda direta pelo produtor, cerca de 32 rótulos gaúchos estarão à disposição do consumidor, em uma Feira gratuita montada no Gramado central do Cais Embarcadero.

O Rio Grande do Sul é o principal produtor de azeite de oliva extravirgem do Brasil. Cerca de 75% da produção nacional está concentrada no território gaúcho. Muitos rótulos que estarão presentes na feira já foram premiados nas principais competições de azeite extravirgem do Mundo como na italiana EVO International Olive Oil Contest, na NYIOOC World Olive Oil Competition, nos Estados Unidos, e na Terraolivo, em Israel.

A 2ª edição do Olivas no Cais é um evento organizado pelo Ibraoliva em parceria com o Cais Embarcadero, local das atividades, no Centro Histórico de Porto Alegre.