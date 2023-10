Mercopar bate recorde histórico com R$ 563 milhões em negócios

Em recorde histórico, a Mercopar finalizou a 32ª edição contabilizando R$ 563 milhões em negócios gerados, crescimento de 31% em relação ao ano anterior. Promovido pelo Sebrae-RS e Fiergs, o evento recebeu público de 39,5 mil visitantes – somados acessos presenciais e virtuais – durante os quatro dias de programação no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. A feira de 2024 será de 15 a 18 de outubro.

Carbono neutro e com a temática ESG no centro de sua programação de conteúdo, a Mercopar 2023 fortaleceu a vocação para a geração de conexões e fomento de oportunidades que tem há mais de três décadas.

“Seja pelos indicadores de crescimento, pelas conexões geradas ou pela qualidade dos conteúdos apresentados, não temos dúvidas de que a Mercopar atingiu um novo patamar. Com o conceito de evento permanente, lançado durante a feira, vamos fortalecer ainda mais a atuação e levar o leque de oportunidades desenvolvidas pelo Sebrae RS para a indústria com foco na geração de resultados o ano todo”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy.



Antes mesmo de ter início, a maior feira de inovação industrial da América Latina já garantia atributos para a realização de uma edição histórica ao reunir número recorde de 625 expositores, 113 a mais do que em 2022, e ocupar 38 mil metros quadrados de área, seis mil a mais do que na edição passada.

Dentre empresas de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, além de startups, a feira recebeu pequenas, médias e grandes organizações de diversos estados brasileiros.



O evento atendeu ou superou as expectativas para 96,4% das empresas expositoras, que já expressaram a intenção de retornar em 2024.

“A cada edição, aperfeiçoamos o modelo do evento para entregar cada vez mais valor a quem participa. Este ano tivemos 285 horas de conteúdo técnico, 85 a mais que em 2022. Isso significa que a cada hora de feira estão acontecendo cerca de 10 eventos simultâneos, materializando a Mercopar como hub de conhecimento, com palestrantes que são referência no país e no mundo. Tudo aquilo que é solução e tendência para a indústria do futuro foi contemplado”, pontua o diretor técnico do Sebrae RS, Ayrton Ramos.



Na avaliação do diretor técnico, os números históricos desta edição são resultado de um trabalho em andamento há quatro e cinco anos para que a feira não se restrinja a ser uma exposição de produtos, mas seja forte geradora de negócios e também de conteúdos relevantes para a indústria, tendo a inovação como tema macro.

Também destacou o retorno de vários expositores do setor de máquinas, demonstrando a confiança do empresariado, bem como a presença de dezenas de marcas internacionais no Projeto Comprador. Fez referência a missões de países como Canadá, Taiwan, Rússia e China, na condição de visitantes, que vieram para negócios, mas também para mapear a feira para participações futuras.



Ramos frisou que a organização seguirá um trabalho junto às entidades empresariais e à prefeitura de Caxias do Sul, gestora do parque da Festa da Uva, para investimentos na infraestrutura e ampliação do espaço para aumentar a área de exposição. Nesta edição, a feira já teve lista de espera.

“É um problema bom para se resolver e estamos buscando alternativas. A área comercial da feira já deu início ao projeto da edição de 2024 e acreditamos que teremos uma demanda intensa de interessados em participar”, comentou.

Mais de 4,3 mil encontros de negócios no Projeto Comprador

Com a missão de aproximar micro e pequenas empresas de grandes companhias do setor industrial, o Projeto Comprador da Mercopar 2023 superou a marca de 4.300 agendas durante os quatro dias de evento. Reunindo mais de 950 empresas, os encontros representaram um recorde entre todas as edições da feira e marcaram a iniciativa como uma das maiores rodadas de negócios do Brasil.

Participaram compradores e fornecedores de empresas nacionais e de oito países da América Latina, além de Portugal e Espanha.

No espaço Mercopar Negócios, o projeto conectou mais de 150 grandes empresas compradoras a mais de 800 empresas fornecedoras em 3.854 encontros voltados para a indústria geral e metalmecânica. Através da Rodada Reversa, oito grandes empresas buscaram soluções para os seus problemas e “dores” em encontros com 99 negócios de menor porte. Além disso, o Projeto Comprador também colocou 26 grandes empresas da América Latina e Portugal à frente de 75 pequenos negócios brasileiros em duas Rodadas de Negócios Internacionais, que geraram 327 encontros.



De acordo com o analista de competitividade setorial do Sebrae RS, Jakson da Luz, as ações do projeto reforçam o trabalho da organização em prol dos pequenos negócios e o número recorde é fruto de uma demanda do mercado. “Essa aproximação é apenas um elo criado para atender aos anseios das empresas, independentemente do seu tamanho. Estamos felizes pelos resultados, e ficamos ainda mais contentes de ter aproximado tantos negócios atendendo às suas necessidades”, expôs.

A partir de 2023, a Mercopar passa a atuar de forma permanente durante o ano todo. Apoiada nos pilares Mercopar Negócios, Mercopar Conhecimento, Mercopar Conexões, Mercopar Soluções e Mercopar Feira, a marca levará oportunidades desenvolvidas pelo Sebrae RS para a indústria com foco em geração de resultados. O acesso à ferramenta é feito pelo endereço www.mercopar.com.br.