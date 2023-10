Fiergs pede aprovação com urgência da reforma tributária para desenvolver a economia brasileira

O desenvolvimento da economia brasileira passa pela aprovação urgente de uma Reforma Tributária ampla, que substitua tributos federais, estaduais e municipais por um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA), buscando simplificar o atual sistema tributário e alinhar o Brasil ao que tem sido praticado internacionalmente. A proposta é defendida pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Segundo o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, o novo sistema deve ser eficiente e será preciso unificar os tributos sobre consumo, com a substituição de PIS/Cofins, IPI, ICMS e ISS, devendo o novo imposto ser isonômico. "O tributo deve incidir tanto sobre bens quanto sobre serviços, garantindo direito ao creditamento e restituição de forma rápida, preferencialmente inferior a 60 dias, a exemplo do que ocorre em diversos países que adotam o IVA", acrescenta. O documento com as propostas foi entregue pelo presidente Gilberto Petry ao senador Hamilton Mourão (Republicanos) durante a palestra realizada nesta sexta-feira (20).

Mourão abordou o tema “Reforma Tributária e os Cenários Econômico e Social do Brasil”. O senador afirmou que o sistema tributário brasileiro é complicado, caótico e caro para o País e que o projeto atual não respeita a Constitucionalidade. "Não temos dúvida nenhuma da necessidade de uma Reforma Tributária. É um sistema que custa R$ 80 bilhões por ano para às empresas (governo federal e pessoas físicas) e tem uma sonegação/evasão de R$ 400 bilhões a R$ 450 bilhões, ou seja, é praticamente de 4% a 5% do PIB do Brasil", acrescenta. Mourão disse que acredita que o relatório do senador Eduardo Braga deve ser apresentado depois do feriado do dia 2 de novembro. "Os senadores não tem dúvida nenhuma da necessidade da reforma do sistema tributário e por isso realizamos mais de dez audiências públicas para debater o tema", ressalta.

Segundo Mourão, o povo brasileiro não aguenta mais que haja aumento de impostos. Para o senador Hamilton Mourão (Republicanos), a transição é um tema que preocupa. Ele também disse ter a impressão de que o imposto seletivo não é necessário, pois o governo poderia fazer ajustes no IVA.

Petry disse que a Fiergs apoia a aprovação do substitutivo à proposta de Reforma Tributária, apresentada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) em tramitação no Senado. "A Reforma Tributária deve ser aprovada com urgência, dado seu potencial de promover o crescimento da economia brasileira. Com um sistema de arrecadação de impostos mais simples e eficiente, o País poderá crescer em um ritmo mais vigoroso e oferecer melhores condições de vida para os brasileiros", destaca o presidente da Fiergs.

Para o presidente da Firegs, o País convive com um sistema de arrecadação de impostos repleto de distorções. A participação do Brasil na produção industrial do mundo caiu de 2,7% no ano de 1996 para 1,3% em 2021. A indústria nacional, que já esteve entre as 10 maiores do mundo até 2014, ocupa hoje a 15ª posição no ranking global. "O atual sistema tributário brasileiro é incapaz de responder à realidade atual das empresas e contribuintes. A indústria brasileira é responsável pela parcela de 34,3% da arrecadação de tributos, ou seja, mais de um terço da receita tributária do País", explica Petry.

De acordo com o presidente da Fiergs, o setor industrial não pode mais continuar como o maior pagador de impostos do Brasil. "Não se trata de defender a transferência dos excessos para outros setores, mas buscar um equilíbrio entre todos", explica. O presidente da Federação afirmou que também é preocupante a manutenção do tratamento conferido à Zona Franca de Manaus, uma vez que gera concorrência injusta com as demais empresas localizadas em outras unidades da Federação. Conforme Petry, no contexto atual, há diferenças superiores a 20% entre produtos que "seriam fabricados" na Zona Franca e nas indústrias localizadas em outros Estados. Não é aceitável que se incentive a concorrência desleal no território brasileiro.

Petry afirmou que a Fiergs defende um novo sistema tributário justo para toda a sociedade gaúcha, considerando imprescindível e urgente para garantir competitividade às empresas nacionais e, consequentemente, incentivar o crescimento da economia estadual e do País.