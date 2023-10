Primeiro Fórum Econômico do RS ocorre no próximo dia 24 de outubro

Porto Alegre sediará, no próximo dia 24 de outubro, a primeira edição do Fórum Econômico, evento que reunirá líderes do mercado financeiro gaúcho. A atividade, no Instituto Caldeira, é gratuita.

Pedro De Cesaro, sócio-fundador da Propósito, uma boutique financeira gaúcha, que organiza o fórum, diz que o objetivo é destacar a qualidade dos profissionais do setor. “O evento será dividido em cinco painéis, nos quais serão abordadas questões econômicas do nosso Estado. Serão tratados temas macroeconômicos, aplicações em special situations (ativos alternativos), investimentos em renda variável e um framework do setor financeiro gaúcho”, detalha Cesaro.

Os 15 palestrantes serão divididos da seguinte forma: Fábio Rech (Quarter), Guilherme Previdi (Griffin), Rafael Flores Nunes (Harbour) e Leandro Nunes (L`Arca Capital) no painel Special Situations; Rogério Braga (Quantitas) e Carlos Chaves (Seival) no painel Multimercados; Valter Bianchi (Fundamenta), Frederico Vontobel (Vokin) e Rafael Weber (RJI) no painel Renda Variável; Alexandre Englert Barbosa (Sicredi), César Saut (Icatu) e Haroldo Stumpf (Banco Topázio) no painel Instituições Gaúchas; e Aod Cunha, Igor Morais (Vokin) e André Nunes de Nunes (Sicredi) no painel Economia.

“Essa será a primeira edição do evento e temos orgulho em estarmos iniciando esse movimento de fortalecimento do mercado financeiro gaúcho, dada a relevância que nossas instituições possuem”, destaca Cesaro.

A expectativa é receber 500 pessoas, que terão oportunidade de promover relacionamento entre si. O evento é proporcionado pela Propósito e pelo Jornal do Comércio, com apoio do IBEF-RS e Fundação A.J. Renner, com patrocínio oficial da Vokin Investimentos e RJI Investimentos.

www.forumeconomico.com.br As inscrições podem ser realizadas através do site

ONDE FICA O CALDEIRA?

Travessa São José, nº 455, bairro Navegantes, Porto Alegre