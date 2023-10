Tramontina inaugura novo Centro Logístico em Garibaldi

A Tramontina inaugura nesta quinta-feira (19) a nova Divisão Centro Logístico, localizada em Garibaldi, às margens da Rodovia Ivo Tramontina, a RSC 453, km 90, na Rota do Sol. Com uma área construída de 26 mil metros quadrados, equivalente a três campos de futebol, o espaço possibilita armazenar os mais de 6 mil itens que a fábrica localizada no município, especializada em ferramentas e organizadores, produz.



Ao todo, conforme a assessoria de imprensa, foram investidos cerca de R$62 milhões no projeto, desde a aquisição do terreno até a conclusão da obra. Com instalações modernas, o novo Centro Logístico foi estrategicamente projetado para otimizar de forma eficiente todo o fluxo de logística da unidade localizada na Serra Gaúcha - desde o armazenamento e separação dos itens até o envio aos clientes.



Com a nova construção, será possível duplicar o espaço de armazenamento e otimizar o fluxo de produtos ao mercado brasileiro e também externo. As instalações incluem estrutura de escritório, onde será realizado o faturamento de pedidos e 24 docas para recebimento e expedição dos produtos. O local também possui recepção, restaurante/refeitório, vestiários e área social/de convívio para os funcionários.



Para o diretor da Tramontina, Felisberto Moraes, a entrada em operação do novo Centro Logístico é um importante marco para a marca e reflete seu compromisso em fornecer produtos de qualidade e melhorar a eficiência logística. “Este projeto é fruto de muito trabalho e planejamento. Sua entrada em operação representa um novo marco para nossa fábrica. Estamos animados com as oportunidades que essa expansão trará e ansiosos para continuar servindo nossos clientes de forma exemplar”, destaca Moraes, através de nota da assessoria.