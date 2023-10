Energytechs buscam ampliar oportunidades dentro do setor energético

Com o avanço das mudanças legais, como a crescente abertura do mercado livre (onde o cliente pode escolher de quem comprar a energia) e da normatização da geração distribuída (em que o consumidor produz sua própria energia), foi proporcionado um novo leque de soluções e serviços nesse campo de atividade. Para aproveitar esse momento, cada vez mais startups estão direcionando seus esforços para essa área, as chamadas Energytechs.

No ambiente do Tecnopuc são quatro dessas companhias atuando: Leaf4All, Energia das Coisas, Sevenia e Volters. O professor da Pucrs e coordenador do Plug Hub, Eduardo Pellanda, ressalta que há várias oportunidades a serem aproveitadas no segmento de energia, tanto na questão da sustentabilidade e da geração limpa como com novas formas de comercialização de energia. “E essas startups nascem devido a essas possibilidades, empresas que estão procurando diferentes formas de entrar em um mercado que era muito tradicional e antigo e agora tem outras opções”, enfatiza o coordenador do Plug Hub.

Entre as ações que são trabalhadas por essas companhias, Pellanda cita o desenvolvimento de placas solares, tecnologias para a produção eólica e aproveitamento de resíduos para geração de energia. Outro tópico que é alvo das energytechs são as formas de armazenamento da energia. O professor reforça que obter mais energia, de uma maneira mais sustentável e sem agredir tanto o meio ambiente, é uma das maiores preocupações atualmente no planeta.

Pellanda acrescenta que no setor de transporte as novas soluções, dentro da mobilidade elétrica, também são essenciais para diminuir a emissão dos gases que provocam o efeito estufa. Ele frisa que o uso da energia está cada vez mais inteligente e exemplifica com os carros elétricos, que podem ser abastecidos na residência do motorista, contudo em caso de necessidade podem inverter o fluxo e funcionar como uma bateria que fornece luz para a casa.



Sobre as vantagens das startups estarem no Tecnopuc, Pellanda argumenta que, sob o guarda-chuva da instituição, essas empresas conseguem estar conectadas a outras companhias e agentes que não teriam a chance atuando sozinhas. Essa constatação é confirmada pelo CEO da Volters, Eduardo Berriel, cuja energytech está inserida no universo do Tecnopuc e do Instituto Caldeira.

A Volters fornece o serviço de energia por assinatura. Berriel detalha que o objetivo da empresa é facilitar que o interessado em contar com a geração distribuída, mas que não tem condições ou vontade de instalar painéis fotovoltaicos, possa encontrar quem ofereça essa energia, ao melhor custo possível. Essa relação é feita por uma plataforma, um aplicativo, semelhante ao que acontece hoje com empresas como a Uber e o Airbnb, que aproximam passageiros e motoristas e turistas e proprietários de habitações.

Do lado do consumidor, Berriel diz que muitos dos clientes da Volters estão no nicho de bares e restaurantes. Já quem tem sobra de geração de energia também pode utilizar a plataforma como fornecedor. “É uma democratização do setor de energia”, afirma o empreendedor. De acordo com ele, para o consumidor, a solução propicia uma economia da conta de luz que varia de 10% a 22%. O CEO da Volters explica que o serviço da companhia, atualmente, pode ser acessado através do site da empresa.