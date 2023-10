Setor de implementos rodoviários acumula retração de 5% até setembro

As vendas de reboques e semirreboques, que constituem o segmento de veículos rebocados, mantêm-se aquecidas no ano, totalizando 65.824 unidades, incremento de 5% sobre o acumulado de nove meses de 2022. Já o mercado de carrocerias sobre chassis continua negativo, agora na ordem de 16,5%, com 45.352 emplacamentos. No geral, o setor soma 111.176 implementos entregues, recuo de 5%.

Entre as 15 famílias de rebocados, oito computam desempenho positivo. Destaque para tanque inox, com alta de 158% e venda de 486 unidades. Outro forte avanço ocorreu no modelo graneleiro/carga seca, de 38,7%, com 14.931 entregas. Já o líder do segmento, o basculante, apurou recuo de 2,7%, para 18.199 emplacamentos. O pior resultado se concentra em implementos para transporte de toras, com declínio de 38,5%, com 2.042 vendas.

O segmento de pesados registrou o melhor mês de setembro desde 2007, com 7.851 emplacamentos. José Carlos Sprícigo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), avalia o ambiente como favorável ao crescimento do setor, com o agronegócio e a construção civil dando suporte à espiral positiva.

Entre as sete famílias de carrocerias sobre chassis, apenas uma apresentou resultado positivo. É o baú lonado, com 289 unidades e alta de 20,5%. O baú de alumínio/frigorificado, que concentra o maior volume de vendas, apresenta decréscimo de 5%, para 17.459 emplacamentos. O maior impacto negativo é na família de betoneiras, de 34%, com 774 equipamentos vendidos. Em setembro, o mercado absorveu 4.727 unidades. "O setor de leves tem suas vendas ligadas às operações urbanas de distribuição de carga, que ainda não entrou em ritmo de recuperação", argumenta Sprícigo.

A estimativa de vendas de reboques e semirreboques para 2023 é de 85 mil unidades, representando alta de 1%. Para a indústria de leves, a projeção é de 65 mil emplacamentos, recuo de 9%. As 150 mil unidades estimadas representam baixa de 3% sobre o resultado de 2022, de 154.744. A produção total esperada é de 160 mil implementos, com 5,3 mil tendo o mercado externo como destino. Até agosto, o setor acumula 4.061 embarques, acréscimo de 13,8%.

Para o presidente da ANFIR existem movimentos na esfera oficial que tendem a ajudar o mercado a se recuperar. Um deles é a continuidade do programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional, aprovado em março de 2022, que beneficia cerca de 440 mil micros e pequenas empresas endividadas. "É importante estar atento ao problema da inadimplência, porque é um fator que impede o acesso ao crédito", alerta.

A taxa Selic, atualmente em 12,75% e que baliza as operações de crédito, poderá ter novas reduções. "O Copom tem sinalizado favoravelmente a fazer reduções cautelosas na taxa. Diante desse comportamento, pode encerrar o ano em 11,75%", acredita.