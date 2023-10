Feirão de empregos da Prefeitura deverá oferecer 2 mil vagas

Promovida pela Secretaria Extraordinária do Trabalho e da Qualificação Profissional (SMTQ), a nova edição do feirão de empregos da Prefeitura de Porto Alegre deverá oferecer cerca de 2 mil vagas. O evento ocorrerá em frente ao Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com a avenida Mauá), das 9h às 16h dos dias 18 e 19 de outubro. Segundo divulgação da Prefeitura, ao menos 30 representantes de grandes empresas são esperados.

A feira ainda contará com um cabide solidário, com a proposta de reforçar o guarda-roupa de candidatos que buscam vagas. Além disso, nos próximos dias, deverá ser divulgada uma grade com a programação completa de palestras de capacitação e de mentoria que serão promovidas durante o evento.