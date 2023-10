Governo do Estado prevê aporte de R$ 540 milhões em rodovias

Jefferson Klein

Com lançamento marcado para essa quarta-feira (11), o Plano de Investimentos em Rodovias do Rio Grande do Sul para 2023 prevê um desembolso de R$ 540 milhões. Detalhes sobre a iniciativa serão apresentados nesta manhã pelo governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, em ato no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). O objetivo do governo é ampliar o volume de recursos investidos nas rodovias em comparação aos últimos anos.