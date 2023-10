‘Supermercado do futuro’ na Alemanha é visitado por delegação brasileira

Guilherme Kolling, de Colônia

Se o futuro é sustentável e a indústria de alimentos e bebidas seguirá essa tendência, também nos pontos de venda a realidade vai mudar. Na Alemanha, essa transformação já está chegando aos supermercados.



No quinto dia de missão na Europa, parte da delegação brasileira, ao invés de ir até a Feira Anuga, viajou pouco mais de 200 quilômetros até a cidade de Wiesbaden-Erbenheim, perto de Frankfurt, para conhecer o projeto piloto da rede de supermercados Rewe, uma das maiores da Alemanha.



A proposta da empresa alemã é dar início a uma nova geração de lojas ecológicas. De certa forma, é uma tentativa de colocar em prática os conceitos apresentados na maior feira de alimentos e bebidas do mundo, que termina nesta quarta-feira (11). O supermercado ecológico da Rewe foi chamado de Green Farming.



“A ideia é mostrar o que seria o mercado do futuro. Há um movimento muito forte na Alemanha pela regionalização, por práticas mais sustentáveis, e também por comprar produtos frescos diretamente de associações, ao invés de comprar do mercado. E demanda por práticas sustentáveis e sociais. Como juntar tudo isso? A ideia da Rewe foi criar um protótipo do supermercado do futuro. Um mercado pequeno e que se comunica mais com o consumidor”, explica Ana Kreter, consultora especialista de mercado na área de agropecuária na Alemanha, onde mora há 12 anos. Ela guiou o grupo na visita técnica.



A diferença para outras unidades da Rewe começa pela arquitetura sustentável, com construção em madeira da região – a ideia é que o material possa ser reutilizado e não descartado em uma eventual reforma no futuro. A estrutura é pré-moldada e ficou pronta em oito semanas, para reduzir o impacto ambiental e para poder ser replicada em outros locais. O teto é envidraçado na parte central, aproveitando a luz natural e reduzindo o consumo de energia.



O supermercado ainda busca ter produção própria local e economia circular. Na sobreloja, há uma estufa com o cultivo de milhares de pés de manjericão. E no subsolo, um criatório de tilápias – que são vendidas no próprio local. O manjericão é comercializado em mudas e também em formato de pesto da marca própria da Rewe.

Além de reforçar o conceito de alimentos frescos e saudáveis, a iniciativa simboliza a economia circular: a água que seria descartada do criatório de peixes é usada para irrigar o manjericão, assim como os resíduos da tilápias, que servem de adubo. Ao mesmo tempo, parte das plantas que não seria aproveitada vira alimento para os peixes.



Produtos naturais e frescos, como frutas, verduras, legumes e sucos ganham destaque nas gôndolas e ficam logo na entrada da loja. Outra iniciativa é a prioridade para fornecedores locais, com compra direta dos produtores. A ideia é reduzir ao máximo deslocamentos e gastos com logística, além de valorizar quem produz o alimento.



O protótipo de supermercado do futuro não usa sacolas plásticas. Os clientes levam os produtos na mão, em sacolas de tecido próprias ou em carrinhos. Quem está desprevenido e precisa de uma sacola, tem que comprar (20 centavos de euro cada, cerca de R$ 1,10), mas são feitas de papelão, não de plástico.



Também dá para ganhar dinheiro com a reciclagem, uma garrafa pet de água vazia vale 25 centavos de euro. Há vários tipos de embalagens retornáveis, e o consumidor é premiado ao pagar um preço menor ou receber parte do dinheiro de volta quando entrega a embalagem vazia.



Até o estacionamento se integra ao conceito. Nos canteiros entre as vagas, a grama está propositalmente alta, parecendo até mato em certas partes. O objetivo é atrair insetos – na Alemanha, constatou-se que o número de insetos e abelhas caiu drasticamente e, já há alguns anos, diversas cidades adotam a prática de não cortar a grama em passeios públicos.



A parte social passa pela entrega de alimentos perecíveis, que seriam descartados se não fossem consumidos a tempo, para pessoas mais pobres da região, com cadastro prévio.