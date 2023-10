Setor de serviços será muito penalizado com a reforma tributária, afirma presidente da OAB/RS

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) está preocupada com a sobrecarga tributária para o setor de serviços e para os profissionais liberais. A entidade busca um debate maior e mais amplo da reforma tributária em virtude da forma como ela vai atingir o setor de serviços. A manifestação foi feita pelo presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, que, nesta terça-feira (10), participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) com o tema "Os impactos da reforma tributária na vida dos empreendedores", no Palácio do Comércio.

Segundo Lamachia, mantido o texto atual o setor de serviços será muito penalizado a pretexto de uma desoneração da indústria que deve ser desonerada para ganhar competitividade. "A Ordem defende a desoneração da indústria, mas não a oneração do setor de serviços", ressalta. O presidente da OAB/RS afirma que a sociedade brasileira não suporta mais uma carga tributária nos níveis que o Brasil possui. "Pagamos uma carga tributária de Primeiro Mundo e temos serviços públicos de Terceiro Mundo. A Ordem defende que a reforma deve vir para simplificar o sistema tributário e melhorar o ambiente de negócios", explica.

Para Lamachia, a reforma jamais deveria implicar em aumento e, segundo ele, a reforma tributária como foi aprovada no Congresso Nacional eleva a tributação de diversos setores importantes da sociedade.

De acordo com o presidente da OAB/RS, o ponto principal da Reforma Tributária que seria a simplificação do ambiente tributário não acontece. Além de não simplificar, ela aumenta a carga de setores em especial do setor de serviços, dos profissionais liberais e dos advogados.

Sobre os municípios, o presidente da Ordem afirma que principalmente as médias e grandes cidades terão perdas. "Elas perdem a capacidade de estabelecer uma política fiscal", destaca. Conforme Lamachia, com a reforma tributária os municípios perdem a capacidade de exercer a sua política fiscal e com isso na avaliação da instituição eles acabam tendo prejuízos. De acordo com o presidente da Ordem, os recursos financeiros farão uma "volta maior" porque vão até Brasília para depois retornar para os municípios. "Dizem os defensores da reforma tributária e no texto (não está claro) que o trânsito dos recursos financeiros de Brasília até os municípios será automático como se fosse uma compensação bancária. Não sei isso vai acontecer mesmo", questiona o presidente da Ordem.

Conforme o presidente da OAB/RS, muitos pontos da reforma tributária serão jogados para a Lei Complementar ou para a Legislação Infraconstitucional. Segundo Lamachia, a Ordem defende um debate mais amplo porque a entidade não teve a oportunidade de discutir e de influenciar na elaboração das propostas que tramitaram na Câmara dos Deputados de forma quase secreta. "Queremos que entidades como a ACPA e diversas outras no Brasil possam apresentar propostas para que possamos ter um debate amplo e com uma reforma aperfeiçoada e melhor para a sociedade brasileira", acrescentou.

O presidente da OAB/RS fez questão de afirmar aos empresários que a instituição não é contra a reforma tributária. "Somos contra qualquer reforma como esta, que tramitou quase secretamente, e que, agora, traz um texto com inconsistências e inconstitucionalidades e que implica, sim, no aumento de carga tributária", acrescentou. Um dos motivos que faz com que a instituição adote essa postura, de acordo com Lamachia, é que está previsto um aumento de 15% na distribuição de lucro para profissionais liberais e para todo o setor de serviços, categoria na qual se enquadra o exercício da advocacia.