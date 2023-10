Vendas de veículos em setembro caem 7,9% no Rio Grande do Sul

As vendas de veículos no Estado continuam a mostrar bom desempenho no acumulado do ano, com um crescimento de 11,89%. No entanto, os números do mês de setembro revelaram um ligeiro declínio de 7,9% em comparação com o mês anterior, no nono mês do ano, as vendas totalizaram 14.069 unidades vendidas contra 15.224.

Os números foram apresentados pelo Sincodiv-Fenabrave/RS. Conforme a entidade, no segmento de veículos, os resultados de setembro mostram que os ônibus lideraram o caminho, com 101 unidades vendidas e um impressionante crescimento de 29,49%. Além disso, os veículos reconhecidos como comerciais leves (pick ups, utilitários) tiveram um mês positivo, com 2.518 unidades vendidas, um aumento de 15,29% em relação a agosto.

Quando se trata do acumulado do ano, o setor de implementos rodoviários se destaca com um crescimento acumulado de 38,3% e um total de 564 unidades vendidas só em setembro. O percentual de crescimento para este setor no acumulado do ano é ainda mais impressionante, atingindo 42,78%, contabilizando 4.523 produtos comercializados.

Embora os números de setembro tenham mostrado uma diminuição em relação ao mês anterior, no acumulado do ano, praticamente todos os segmentos apresentaram resultados positivos. A exceção fica a cargo do segmento de caminhões, que continua enfrentando desafios, com uma queda de 23,25% nas vendas em relação ao ano passado.