Sustentabilidade é pré-requisito para negócios, diz Seara

Segundo expositores de proteína animal do Brasil visitados pela reportagem, a exigência por sustentabilidade é um pré-requisito, especialmente para europeus. O diretor-geral das operações da Seara para os mercados de Europa e Euroásia, Juliano Jubileu, explicou como a sustentabilidade impacta nos negócios de carne de frango e nas atividades da Feira Anuga.

Jornal do Comércio - Vemos a palavra sustentabilidade em destaque na maioria dos estandes. Os clientes pergunta sobre o tema quando fazem negócios na Feira Anuga?

Juliano Jubileu - Sim, é muito perguntado, principalmente os clientes europeus têm uma preocupação muito grande em relação à sustentabilidade, então, vem repercutindo bastante. E nós, no Brasil, temos de mostrar o que fazemos de bom. O nosso frango, por exemplo, é produzido em três grandes estados - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde a produção de grãos é local, o Sul do Brasil é um celeiro de grãos. E boa parte do frango que é produzido para a Europa está nesses três estados, onde temos sustentabilidade, ela acontece na prática.

JC - E essa exposição do tema sustentabilidade. É uma marca da Feira Anuga?

Jubileu - Eu não diria uma marca, é uma realidade. Se você não tiver um negócio sustentável, que não tenha cuidado com qualidade, com a questão social, com a questão ambiental, ele não se mantém. Então, sem a sustentabilidade hoje, perde mercado.