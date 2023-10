Galeteria instalada na Feira de Anuga divulga frango brasileiro

Guilherme Kolling, de Colônia Depois do lançamento da campanha de imagem da Asssociação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) na Feira Anuga, neste domingo (8), que busca mostrar a sustentabilidade da carne de frango e suína produzidas no Brasil, foi servido frango com polenta na “galeteria” criada no estande da entidade no evento que ocorre na Alemanha.“Foi uma inovação que trouxemos para divulgar o produto há algumas edições”, conta o presidente da ABPA, Ricardo Santin, que participa da feira há 15 anos.