Frente Parlamentar apresentará relatório com propostas para retomada da indústria naval no Brasil

Antes que 2023 acabe, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Naval Brasileira irá divulgar um relatório que detalhará as ações já efetuadas pelo grupo e conterá um diagnóstico e pleitos das medidas necessárias para recuperar esse setor no País. O presidente da Frente, deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), sustenta que é preciso instituir uma política de Estado quanto ao segmento, que tenha longevidade e não seja sazonal.

No entanto, para desenvolver essa indústria, Lindenmeyer defende que é preciso ampliar a qualificação de recursos humanos e melhorar a legislação brasileira quanto à questão tributária. Ele ressalta que o governo federal está estudando qual será o novo programa de construção naval no País.

O deputado e outros agentes ligados à área naval estiveram, nesta sexta-feira (6), em São José do Norte e Rio Grande, fazendo visitas a estaleiros e participando de reunião pública no Campus da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). As atividades começaram pelo Estaleiro, do grupo EBR. Lindenmeyer informa que o complexo opera atualmente na construção de módulos para as plataformas de petróleo P-78 e P-79. Segundo ele, são oito módulos em construção, empregando cerca de 3,2 mil trabalhadores.

Estaleiro Rio Grande, da empresa Ecovix, Lindenmeyer recorda que, em novembro, a unidade trabalhará no descomissionamento (desmonte) de plataforma da Petrobras. "É um tipo de procedimento que era feito fora do País e pela primeira vez será realizado no Brasil", comemora o deputado. Em julho, a Ecovix e a Gerdau venceram o leilão de venda da P-32 da estatal.

A companhia siderúrgica pagou R$ 3,2 milhões pela estrutura e agora é responsável por fazer o desmantelamento “verde” da estrutura. A P-32 será levada ao estaleiro da Metade Sul gaúcha, que será remunerado por fazer esse serviço. Lindenmeyer comenta que o contrato para atender a essa demanda deverá se estender por cerca de um ano.

Conforme o deputado, há, pelo menos, algo próximo a 30 equipamentos de grande porte da Petrobras que precisam ser descomissionados. Além disso, o parlamentar cita como oportunidades para os estaleiros nacionais as licitações das plataformas P-84 e P-85, o setor eólico offshore (no mar) e encomendas da Marinha brasileira e da Transpetro. Essa última empresa (subsidiária da área de logística e transporte da Petrobras), acrescenta Lindenmeyer, deverá licitar 25 embarcações no começo do próximo ano.