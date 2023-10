Disponível a emissão do novo passaporte brasileiro

Matheus Trevizan

Os brasileiros que pretendem fazer alguma viagem internacional futuramente já podem solicitar a nova versão do passaporte brasileiro, que começou a ser emitido pela Polícia Federal em parceria com a Casa da Moeda do Brasil no dia 29 de setembro. O posto da PF para a emissão de passaportes em Porto Alegre está localizado no segundo andar do Praia de Belas Shopping, na Av. Praia de Belas, 1181, no bairro de mesmo nome. No que se refere a valores e prazos, a Polícia Federal diz que não houve alterações. Os valores são os seguintes: R$ 257,25 (taxa comum); R$ 334,42 (urgência ou emergência) e R$ 514,50 (passaporte válido que foi extraviado ou perdido). A solicitação do passaporte pode ser realizada no site do governo, o requerente deve então seguir as etapas que incluem o preenchimento de um formulário apresentando a documentação necessária e o pagamento da taxa que pode ser realizado via PIX, cartão de crédito e boleto bancário.