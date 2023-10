Pesquisa da Ufrgs quer monitorar emissões de gases de efeito estufa na região de Candiota

Jefferson Klein

Considerada a capital brasileira do carvão, concentrando em torno de 40% das reservas nacionais desse mineral, a cidade de Candiota conta atualmente com duas usinas operando a partir desse combustível: Candiota 3 e Pampa Sul. Para avaliar o impacto que a atividade carbonífera implica na região, as doutorandas Bruna Paim e Bianca Dutra, sob a orientação da professora do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Rita Alves, pretendem desenvolver um trabalho de monitoramento e estimativa de gases de efeito estufa de forma completa, tanto no ar como no solo.