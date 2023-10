BTG Pactual compra Órama Investimentos por R$ 500 milhões

BTG Pactual anunciou nesta segunda a compra da Órama Investimentos, por R$ 500 milhões.

A Órama foi lançada em 2011 como uma plataforma dedicada à distribuição de fundos de investimentos.

Desde então, ela realizou rodadas de captação, que envolveram a entrada no negócio da Globo Ventures, em 2017, e da SulAmérica, em 2019 - cada uma tinha 25% da corretora.

A estratégia do BTG: a compra fortalece a instituição em um mercado cada vez mais concentrado, em que as grandes do setor estão adquirindo rivais de menor tamanho.

O banco de André Esteves já abocanhou nos últimos anos as corretoras Necton, Fator e Elite, além de ter tirado da XP escritórios de assessores de investimentos, como Acqua-Vero e EQI, atraídas pelo projeto de virarem corretoras tendo o BTG como sócio.

A XP levou as operações de Rico, Clear e Banco Modal. Ela também se tornou sócia de corretoras que surgiram de escritórios de assessores, como Faros, Messem e Monte Bravo.

O Itaú comprou uma posição majoritária nas corretoras Ideal e Avenue -essa de investimentos no exterior.

Entre as fintechs, o Nubank entrou nesse mercado com a compra da Easynvest em 2020, enquanto o C6 tem 46% do seu capital de propriedade do bancão americano JPMorgan.

Há ainda casos de grandes grupos estrangeiros que aportaram recursos em negócios locais, caso da chinesa Fosun, que adquiriu a Guide, e do GIC, o fundo soberano de Singapura, que investiu na Warren.

Mesmo com toda essa concentração, há casas que apostam na independência, como mostrou a Folha no mês passado.