Bolsa de Hong Kong lidera perdas na Ásia, mas Evergrande salta ao retomar negócios

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, 3, com perdas lideradas por Hong Kong, que voltou de um feriado.O índice Hang Seng caiu 2,69% em Hong Kong, a 17.331,22 pontos, pressionado por ações do setor imobiliário, como as da Longfor Group (-6,5%) e Country Garden (-7,05%). Apenas a China Evergrande, porém, saltou 28,13% hoje, ao retomar negócios após ter suas ações suspensas na semana passada, quando a problemática incorporadora revelou que seu presidente está sob investigação. Durante o pregão de hoje em Hong Kong, o papel da Evergrande chegou a disparar mais de 60%.Em nota a clientes, o analista da Nomura Jizhou Dong apontou, porém, que qualquer "rali de ações de incorporadoras...não será sustentável" na ausência de políticas significativas de Pequim para a indústria imobiliária.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei recuou 1,64% em Tóquio, a 31.237,94 pontos, influenciado por ações de energia e montadoras, e o Taiex registrou queda de 0,62% em Taiwan, a 16.454,34 pontos.Na China continental e na Coreia do Sul, os mercados seguiram inativos hoje em função de feriados.OceaniaNa Oceania, a bolsa australiana teve perdas significativas, com fraco desempenho de mineradoras e petrolíferas, apesar de o banco central do país ter deixado seu juro básico inalterado em 4,1% nesta madrugada.O S&P/ASX 200 caiu 1,28% em Sydney, 6.943,40 pontos.